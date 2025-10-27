Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
6.40
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2

Бурруль о судействе Сото Градо в класико: «Если не считать спорные моменты, отработал хорошо, спокойно»

"Если не считать спорные моменты, он отработал хорошо. Игра рукой Эрика Гарсии и удаление Педри очевидны, фола Хейсена не было. Сомнение вызывает пенальти на Винисиусе, который в итоге был отменен после ВАР.

Источник: Спортс"

"Если не считать спорные моменты, он отработал хорошо. Игра рукой Эрика Гарсии и удаление Педри очевидны, фола Хейсена не было. Сомнение вызывает пенальти на Винисиусе, который в итоге был отменен после ВАР.

Судья провел матч спокойно и с хорошим настроем", — сказал бывший арбитр.

Сантиметр офсайда отнял гол «Реала» в класико — как тонко! Но Мбаппе поймал другой момент.

