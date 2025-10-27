Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Атлетико
1
П1
9.00
X
4.36
П2
1.43
Футбол. Италия
28.10
Лечче
:
Наполи
П1
6.82
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Италия
28.10
Аталанта
:
Милан
П1
2.65
X
3.45
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ведет переговоры о привлечении 21-летнегго игрока в сборную, пишет Report.az.

Источник: Спортс"

Бабаев родился в Химках, он никогда не играл за основную сборную России. Ульви вызывали в сборные России для игроков до 15 и 16 лет.

Статистику Бабаева, забившего один гол в пяти матчах нынешнего сезона Мир РПЛ, можно изучить здесь.