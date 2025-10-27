Хавбека «Динамо» Бабаева могут вызвать в сборную Азербайджана. Местная ассоциация ведет переговоры

Бабаев родился в Химках, он никогда не играл за основную сборную России. Ульви вызывали в сборные России для игроков до 15 и 16 лет.
Статистику Бабаева, забившего один гол в пяти матчах нынешнего сезона Мир РПЛ, можно изучить здесь.
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ведет переговоры о привлечении 21-летнегго игрока в сборную, пишет Report.az.
Бабаев родился в Химках, он никогда не играл за основную сборную России. Ульви вызывали в сборные России для игроков до 15 и 16 лет.
Статистику Бабаева, забившего один гол в пяти матчах нынешнего сезона Мир РПЛ, можно изучить здесь.