Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.37
П2
1.43
Футбол. Италия
28.10
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.82
X
4.22
П2
1.56
Футбол. Италия
28.10
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.45
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Криминалист Игнатов о похитителях Мостового: «Действовали по-дилетантски — тоненько и не подготовлено. Такая операция занимает 2−3 секунды, а здесь борьба — кого-то тащат, кто-то отбегает&raq

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Источник: Спортс"

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения — студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

«Судя по кадрам, злоумышленники действовали по-дилетантски. Думаю, они реально не понимали и не знали, как лучше всего совершить преступление. Как-то очень все тоненько и не подготовлено выглядит. То есть действовали люди, которые не имели опыта в этом деле», — сказал Михаил Игнатов.

Эксперт обратил внимание, что подобное похищение человека на улице происходит очень быстро: человека бросают в микроавтобус, который сразу уезжает с места происшествия.

«Такая преступная операция занимает две-три секунды буквально, и свидетелей даже может не быть. А в данном случае мы видим на кадрах какую-то борьбу, кто-то кого-то куда-то тащит, кто-то отбегает от машины», — добавил криминалист.