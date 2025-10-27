Задержанный по делу о попытке похищения Мостового: «Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения. Не знаю этих ребят»

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года. Утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения — студент-второкурсник. На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с допросом одного из задержанных, 27-летнего жителя Зарайска. «Подозреваемый задержан сегодня по месту жительства оперативниками из города на Неве в ходе служебной командировки», — отметила Волк.
"Я задержан за похищение человека. Мне сказали, что надо разыграть друга на день рождения, на Крестовском острове. Это было недавно, в пятницу, вечером.
Я не знаю этих ребят (других задержанных — Спортс«“). Мне просто написали: “Мы по поводу розыгрыша”, — сказал задержанный.
