Артем Дзюба: «Акрон» уже не радуется ничьей с «Локомотивом», очкам с «Зенитом», «Спартаком» — расстраиваемся, что могли победить. Мы бойчуганы, все с нами считаю

Гол со стандарта… Ну, это «Локомотив». Это классная команда, они за счет мастерства исполняют в моментах. Я горжусь тем, что наша команда смотрелась не хуже. Что‑что, а мы — бойчуганы. Мы неприятны для всех, и все считаются с нами. Для нас это очень дорого. Я очень радуюсь, что менталитет «Акрона» меняется на глазах: мы уже не радуемся ничьей с «Локомотивом», не радуемся очкам с «Зенитом», со «Спартаком». Мы расстраиваемся от того, что в каждом из этих матчей мы могли победить.