Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Лечче
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.93
X
4.11
П2
1.57
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.36
П2
2.80
Футбол. Италия
29.10
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.27
П2
7.00
Футбол. Италия
29.10
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.91
П2
6.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Сочи
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Акрон» уже не радуется ничьей с «Локомотивом», очкам с «Зенитом», «Спартаком» — расстраиваемся, что могли победить. Мы бойчуганы, все с нами считаю

В 13-м туре Мир РПЛ команды сыграли вничью (1:1).

Источник: Спортс"

— Перед матчем с «Локомотивом» говорил что‑то дополнительно ребятам? Все‑таки это был не рядовой соперник для тебя.

— Нет, ничего особенного. У нас всегда хороший настрой на «Локомотив», потому что для нас любой топ‑клуб — это раздражитель. И мы очень хорошо смотрелись на фоне одного из лидеров чемпионата. Да, первые минут 25 «Локо» был лучше и опаснее, но потом мы прибрали игру к рукам, были агрессивными, забили классный гол. Это все наигранные вещи: Марат далеко бросает, мы навязываем борьбу. И во втором были полумоментики, в том числе у меня.

Гол со стандарта… Ну, это «Локомотив». Это классная команда, они за счет мастерства исполняют в моментах. Я горжусь тем, что наша команда смотрелась не хуже. Что‑что, а мы — бойчуганы. Мы неприятны для всех, и все считаются с нами. Для нас это очень дорого. Я очень радуюсь, что менталитет «Акрона» меняется на глазах: мы уже не радуемся ничьей с «Локомотивом», не радуемся очкам с «Зенитом», со «Спартаком». Мы расстраиваемся от того, что в каждом из этих матчей мы могли победить.

— Постепенно и новички вливаются.

— Самое парадоксальное, что с «Локомотивом» новички выходили на замену, а в основе у нас была старая бригада. Да, в нашей команде сначала бьешься, рубишься, а уже потом начинаешь играть в футбол. Сейчас не до каких‑то сантиментов. Нужно бороться, врезаться. Все сейчас физически хорошо готовы, — сказал нападающий «Акрона».

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше