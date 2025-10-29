Ричмонд
Упамекано — первый в рейтинге игроков с истекающими контрактами от FourFourTwo. Конате — 2-й, Влахович — 4-й, Меньян — 7-й, Миколенко — 10-й, Горетцка — 12-й

В список попали футболисты, которые станут свободными агентами к июлю 2026 года, если не заключат новый договор. Авторы отталкивались от оценочной стоимости игроков (по данным Transfermarkt).

Источник: Спортс"

В двадцатку вошли:

1. Дайо Упамекано («Бавария»).

2. Ибраима Конате («Ливерпуль»).

3. Марк Гехи («Кристал Пэлас»).

4. Душан Влахович («Ювентус»).

5. Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

6. Квинтен Тимбер («Фейеноорд»).

7. Майк Меньян («Милан»).

8. Юлиан Брандт («Боруссия»).

9. Рубен Невеш («Аль-Хилаль»).

10. Виталий Миколенко («Эвертон»).

11. Эрик Гарсия («Барселона»).

12. Леон Горетцка («Бавария»).

13. Серж Гнабри («Бавария»).

14. Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

15. Уэстон Маккенни («Ювентус»).

16. Маркос Сенеси («Борнмут»).

17. Джеймс Гарнер («Эвертон»).

18. Витали Янельт («Брентфорд»).

19. Ив Биссума («Тоттенхэм»).

20. Харри Уилсон («Фулхэм»).