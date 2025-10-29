Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.31
П2
7.15
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.96
П2
6.60
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.61
П2
7.48
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
2.88
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Наполи
1
П1
X
П2

Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну. Можно было сделать по-другому, как Китай»

— У нас в семье к Сталину все относились хорошо. Причем мой дед по отцовской линии в белогвардейской армии служил, был офицером «Дикой дивизии». Тем не менее отец был явным коммунистом.

Источник: Спортс"

Другое дело, что со временем он уже начал к коммунистическим лидерам относиться жестко. Считал, что они предали идеи, коммунистическую идеологию: жили собственными интересами, а не интересами государства. Как, например, Горбачев, которого отец называл болтуном, и Ельцин. И оказался прав. Развалили страну, не знали и не понимали, что делали и куда мы шли. А если понимали, тогда вообще негодяи.

— Но сперва вам нравились идеи Горбачева?

— На фоне тех, кто последние годы до него управлял страной, он гораздо лучше говорил. И Брежнев, и другие были все-таки косноязычные какие-то. И поначалу мне действительно казалось, что приход Горбачева — то, что надо нашей стране. Но отец в этих вопросах гораздо больше понимал. А я только со временем осознал, что Горбачев действительно болтун. Говорить и делать — две большие разницы.

Да, общество должно быть демократичным. Но демократия — это не значит бардак. Горбачев устроил в стране бардак. Можно было все сделать по-другому. Как это сделал, допустим, Китай, — сказал президент «Динамо» Махачкала.