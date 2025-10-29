Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну. Можно было сделать по-другому, как Китай»

Другое дело, что со временем он уже начал к коммунистическим лидерам относиться жестко. Считал, что они предали идеи, коммунистическую идеологию: жили собственными интересами, а не интересами государства. Как, например, Горбачев, которого отец называл болтуном, и Ельцин. И оказался прав. Развалили страну, не знали и не понимали, что делали и куда мы шли. А если понимали, тогда вообще негодяи.
— Но сперва вам нравились идеи Горбачева?
— На фоне тех, кто последние годы до него управлял страной, он гораздо лучше говорил. И Брежнев, и другие были все-таки косноязычные какие-то. И поначалу мне действительно казалось, что приход Горбачева — то, что надо нашей стране. Но отец в этих вопросах гораздо больше понимал. А я только со временем осознал, что Горбачев действительно болтун. Говорить и делать — две большие разницы.
Да, общество должно быть демократичным. Но демократия — это не значит бардак. Горбачев устроил в стране бардак. Можно было все сделать по-другому. Как это сделал, допустим, Китай, — сказал президент «Динамо» Махачкала.