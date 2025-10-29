Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну. Можно было сделать по-другому, как Китай»

— На фоне тех, кто последние годы до него управлял страной, он гораздо лучше говорил. И Брежнев, и другие были все-таки косноязычные какие-то. И поначалу мне действительно казалось, что приход Горбачева — то, что надо нашей стране. Но отец в этих вопросах гораздо больше понимал. А я только со временем осознал, что Горбачев действительно болтун. Говорить и делать — две большие разницы.