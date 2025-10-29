Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера, может в “Реале” играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может — их уровень соответствует»

— С Винисиусом, Беллингемом? — спросил Нобель Арустамян.
— Нет, с Гюлером.
— Не, ну Гюлер сейчас в таком порядке.
— В каком?
— Ну, в таком. Весь мир это признает футбольный.
— А ты думаешь Батраков слабее его?
— Ну пока да. Нет, ну вы сейчас серьезно сравниваете? Вы сравниваете сопротивление «Акрона» против «Барселоны»?
— Серьезно. А что сопротивление сравнивать? Ты вот его сюда, этого Гюлера, возьми, поставь в «Локомотив», и я посмотрю, как он будет.
— То есть вы на полном серьезе убеждаете, что Гюлер и Батраков одного уровня футболисты?
— Как минимум не сильнее. А я считаю, если брать по результатам…
— А что, в «Реале» дураки сидят, что они не купят Батракова тогда? Или «Барселона» не купит Батракова? И все, и приехали будет. Если вы считаете, что Батраков не хуже Гюлера, я спрашиваю: неужели скауты «Барселоны», «Ливерпуля», «ПСЖ» не могут это рассмотреть и просто прислать аккуратный чек на 25 миллионов евро? «Локомотив» в секунду продаст. Почему это не делают?
— Вот надо подсказать. Подожди. Он мог бы в «Ювентусе» играть?
— Нет.
— Почему?
— На этой позиции Кефрен Тюрам.
— Ладно. Батраков быстрее Гюлера?
— По скорости? Или по скорости мысли? По ней — нет, — сказал Игорь Кытманов.
— Батраков не сильнее по скорости мысли? Нет, ну ты что, елки! Как компьютер работает! Все это отмечают. Даже зарубежные специалисты. А по функционалу, кто больше функционал выполняет: Гюлер или Батраков? А кто кто более жесткий боец: Гюлер или Батраков? А я уж не беру по показателям «гол+пас», блин. Гюлер там отдыхает вообще!
— «Гол+пас» где? В России и в Испании?
— А какая разница, где «гол+пас»?
— Как какая? Я во дворе отдал пас или…
— Подожди. Гюлер сейчас подавал у «Реала» угловые, штрафные — и ни одной голевой передачи. А что, Батраков не сможет голевую передачу сделать со штрафного или с углового?
— Я думаю, условно скауты «Реала» или «Ливерпуля» не покупают Батракова по одной причине: они его не видели пока на европейском уровне. Матчей нет в Лиге чемпионов. Он не играл. И поэтому это проблема, — сказал Арустамян.
— То, что его в Италии не видят — проблема в тебе, ты им там давно должен был рассказать. То, что они в сборной его не видят — проблема Карпина. Он в сборную его только сейчас стал брать, а до этого брал глебовых, фоминых и им подобных.
— Это проблема того, что мы не играем большие матчи, официальные.
— Да не надо. Игрок классный, тем более молодой, с потенциалом. Я его могу на тренировке увидеть. Мне не нужны официальные.
— А выкатите 20 млн евро за то, что увидели на тренировке?
— Ну что такое для «Ювентуса» или для «Реала» 20 миллионов евро? 20 копеек.
— Ну, видите, они за 40 миллионов купили Гюлера в свое время, в 18 лет. Поэтому они Гюлера считают…
— Гюлера купили, а Батракова нет. А Батраков сильнее Гюлера!
— Там дураки сидят?
— В этом плане дураки получаются, да. А что такого? А этот, Лапорта, умный, что ли? Или Перес. Они такие же дураки, как у нас сидят.
— Так не Перес же решает. Скауты приносят директорам — вот такой есть профиль.
— Так в этом и беда. Они не решают, их там разводят на бабки. Батраков, не слушай Нобеля, блин. Ты в порядке, можешь в «Реале» играть как минимум.
— А Кисляк?
— И Кисляк может спокойно играть.
— Кисляк и Батраков — это центр поля «Реала»?
— Уровень соответствует. Это не просто наши рассуждения. Это подтверждается технико-тактическими действиями.
— Так это на фоне «Акрона» у Батракова.
— Я тебе беру Гюлера. Его заменили и сказали, что это был слабейший игрок вот сейчас против «Барселоны».
— Так против «Барселоны»!
— Ну и что? Вот тем более. Что ему там делать, если он слабейший? Его за такие бабки купили. Они могут в два раза дешевле Батракова купить, и он будет сильнее.
Он сделал всего 44 технико-тактических действий, блин, понимаешь, в средней линии, рядом с красавцами. Без них бы он вообще просто присутствовал бы там. Плюс из-за него гол забили — он потерял мяч около штрафной, да? И 20% брака, когда там люди, блин, играют на 2% брака, — сказал бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Бубнов.