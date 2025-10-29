Челестини назвал «Спартак» сложным соперником: «Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. На них тяжело оказывать давление, отбирать мячи»

— Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. И не потому, что команда не хотела или не была готова. Это не матчи с «Ростовом» и «Сочи», где команда просто не играла на должном уровне. Здесь же мы были в полном порядке, но «Спартак» создал нам огромное количество проблем.