Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.29
П2
7.10
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.92
П2
6.52
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.60
П2
7.40
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.45
П2
2.89
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Наполи
1
П1
X
П2

Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»

"Он не лучший игрок в мире. И в прошлом сезоне не был таковым. Он может стать лучшим, но пока не лучший. Кто может его подстегнуть? Это работа его партнеров по команде и тренера.

Источник: Sports.Ru

Если Ламин не полностью готов [к матчу], то ему лучше притормозить и не играть. Ему нужно выходить на поле, когда он абсолютно готов и нет никаких оправданий. Ему нужны передышка и полное восстановление«, — сказал экс-президент “Барселоны”.