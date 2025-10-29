Если Ламин не полностью готов [к матчу], то ему лучше притормозить и не играть. Ему нужно выходить на поле, когда он абсолютно готов и нет никаких оправданий. Ему нужны передышка и полное восстановление«, — сказал экс-президент “Барселоны”.
Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»
"Он не лучший игрок в мире. И в прошлом сезоне не был таковым. Он может стать лучшим, но пока не лучший. Кто может его подстегнуть? Это работа его партнеров по команде и тренера.