Конте после 1:0 с «Лечче»: «На поле нужно думать головой. В сильной команде на первом месте разум, потом — сердце и ноги»

«Такие матчи никогда не бывают легкими, тем более после такой игры, как с “Интером” (3:1), где ты потратил столько физических и моральных сил. Сегодня мы встречались с хорошей командой, и играть здесь, в Лечче, всегда сложно. В этом плане мы сыграли хорошо, но в заключительной трети поля нам следовало бы действовать лучше.
Мы не рисковали, но именно здесь, на поле, нужно думать головой. В сильной команде на первом месте разум, потом — сердце и ноги, поэтому по ходу матча я то и дело стараюсь сделать так, чтобы все было как надо«, — сказал тренер “Наполи”.