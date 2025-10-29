Ричмонд
Гендиректор «Ариса»: «Мне казалось, что Кокорин значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так. Целый сезон он был капитаном»

— Каким вы себе представляли Кокорина и каким он оказался на самом деле?

Источник: Спортс"

— Представлял себе так же, как, думаю, и все, кто смотрит футбол и читает новости. Мне казалось, что Саша значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так.

Суть моего личного опыта работы с ним сводится к тому, что он взрослый, сложившийся человек. Понятно, он пережил бурную молодость и самые разные события, включая тюрьму, но чувствуется, что на Кипре ему очень комфортно.

При этом Кокорин уже достиг того футбольного возраста, когда он ощущает и ведет себя по-другому, чем, видимо, это было раньше. Здесь он лидер, на него очень сильно рассчитывают, с первого сезона он заработал репутацию одного из лучших футболистов чемпионата.

Для Саши главное — просто оставаться здоровым, в хороших кондициях. Тогда он, безусловно, приносит и еще принесет пользу. Даже целый сезон был капитаном «Ариса», — сказал Павел Гогнидзе.