Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»

"Когда спортсмены успешно выступают на высоком уровне в таком возрасте, как Малкин, Овечкин, это говорит о том, насколько профессионально они относятся к своему здоровью, подготовке, к распределению сил на сезон.
Малкин, Овечкин воодушевляют и восхищают своим спортивным долголетием и служат примером для многих. В таком травмоопасном виде спорта, как хоккей, особенно непросто играть в 39−40 лет.
Их отличает дисциплина. Они не занимаются ерундой, не были замечены в скандалах, как это бывает с некоторыми нашими футболистами и хоккеистами.
Малкин и Овечкин умеют разделять спорт и отдых. Они четко расставили приоритеты в своей жизни, что для них важнее спорт, здоровье и семья, а не гулянки и сомнительные развлечения", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное — здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься».