Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.40
П2
7.80
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.89
П2
6.80
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.99
П2
8.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.41
П2
2.90
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
7.10
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.59
П2
2.23
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.45
П2
4.98
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.38
П2
5.00
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.02
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.90
П2
12.00
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.59
X
4.10
П2
1.76
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.64
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.96
П2
4.74
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.57
П2
3.47

Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 40-летний Овечкин набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах, у 39-летнего Малкина — 3+13 за 11 игр.

Источник: Спортс"

"Когда спортсмены успешно выступают на высоком уровне в таком возрасте, как Малкин, Овечкин, это говорит о том, насколько профессионально они относятся к своему здоровью, подготовке, к распределению сил на сезон.

Малкин, Овечкин воодушевляют и восхищают своим спортивным долголетием и служат примером для многих. В таком травмоопасном виде спорта, как хоккей, особенно непросто играть в 39−40 лет.

Их отличает дисциплина. Они не занимаются ерундой, не были замечены в скандалах, как это бывает с некоторыми нашими футболистами и хоккеистами.

Малкин и Овечкин умеют разделять спорт и отдых. Они четко расставили приоритеты в своей жизни, что для них важнее спорт, здоровье и семья, а не гулянки и сомнительные развлечения", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное — здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься».