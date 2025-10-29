Хавбек «Акрона» Пестряков о Дзюбе: «Лучший бомбардир России, как мы можем им не гордиться? Бывает, играем с ребятами на приставке — Артем злится, если проигрывает»

— Величина, потому что в российском футболе Артем забил больше всех. Даже если отталкиваться от этого, то это лучший бомбардир России. И как мы можем не гордиться им, если это действительно так?
— Вы ему в сыновья годитесь. У вас есть общие интересы?
— Да. Мы, бывает, собираемся с ребятами, играем на приставке. Все это очень интересно, особенно когда ты играешь, можно сказать, со старшим поколением.
— Тут‑то Дзюбу удается обыграть?
— Бывает, что да, но он очень такой вспыльчивый и злится, если проигрывает, — сказал Пестряков.