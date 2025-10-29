Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
2.21
П2
3.45
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
10.50
X
3.45
П2
1.60
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
перерыв
Ницца
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.40
П2
9.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
1
:
Верона
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.30
П2
6.30
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
1
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.50
П2
10.50
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.44
П2
5.17
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.14
П2
8.75
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.81
П2
12.25
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.13
П2
1.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.60
П2
2.64
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.95
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.58
П2
3.44

Хавбек «Акрона» Пестряков о Дзюбе: «Лучший бомбардир России, как мы можем им не гордиться? Бывает, играем с ребятами на приставке — Артем злится, если проигрывает»

— Все‑таки Дзюба действительно серьезная величина?

— Величина, потому что в российском футболе Артем забил больше всех. Даже если отталкиваться от этого, то это лучший бомбардир России. И как мы можем не гордиться им, если это действительно так?

— Вы ему в сыновья годитесь. У вас есть общие интересы?

— Да. Мы, бывает, собираемся с ребятами, играем на приставке. Все это очень интересно, особенно когда ты играешь, можно сказать, со старшим поколением.

— Тут‑то Дзюбу удается обыграть?

— Бывает, что да, но он очень такой вспыльчивый и злится, если проигрывает, — сказал Пестряков.