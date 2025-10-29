Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.72
П2
10.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
1
:
Монако
2
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
7.03
X
4.25
П2
1.58
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.50
П2
5.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
2.45
П2
6.25
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Кремонезе
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.20
П2
1.95
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.40
П2
8.50
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 22 матча подряд. Матвей не играет с мая

Голкипер попал в заявку на игру с «Лорьяном» в Лиге 1, но остался в запасе.

Россиянин в последний раз выходил на поле в составе парижан в конце мая в финале Кубка Франции. С тех пор «ПСЖ» провел 22 игры — Сафонов всякий раз оказывался на скамейке.

В прошлом сезоне к ноябру у экс-вратаря «Краснодара» было три игры.