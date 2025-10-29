Травма Педри серьезнее, чем предполагалось изначально. Хавбек «Барсы» пропустит не менее 6 недель (As)

Однако, как сообщает As, повреждение Педри оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально. Ожидается, что восстановление испанца займет не менее 6 недель.
Таким образом, Педри, скорее всего, вернется на поле не ранее чем в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом», который пройдет 9 декабря.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше