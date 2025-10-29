Ричмонд
Тренер «Юве» Брамбилла про 3:1 с «Удинезе»: «Мы заслужили победу отличной игрой, смело шли вперед во 2-м тайме. Постарался вселить в игроков уверенность»

В 9-м туре Серии А туринцы выиграли со счетом 3:1, прервав 8-матчевую серию без побед.

Источник: Спортс"

"У меня была всего одна тренировка, я провел с командой два дня. Я постарался подбодрить ребят и вселить уверенность. Но они сильны, опытны, и сегодня они заслужили [победу] отличной игрой. Во втором тайме мы смело шли вперед и заслужили это.

Йылдыз талантлив, поэтому мы должны позволить ему искать пространство. Я некоторое время работал с ним в команде U23, и я думаю, что его идеальная позиция — слева. Он потрясающий игрок.

Перемены в тренерском штабе никогда не помогают. Моральный дух, безусловно, был не на высоте, но они сильные ребята с опытом и я посоветовал им просто сосредоточиться и сыграть как можно лучше. Им просто нужно проявить качества, которыми они обладают«, — сказал Брамбилла, исполняющий обязанности главного тренера “Ювентуса”.