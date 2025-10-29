Тренер «Юве» Брамбилла про 3:1 с «Удинезе»: «Мы заслужили победу отличной игрой, смело шли вперед во 2-м тайме. Постарался вселить в игроков уверенность»

Перемены в тренерском штабе никогда не помогают. Моральный дух, безусловно, был не на высоте, но они сильные ребята с опытом и я посоветовал им просто сосредоточиться и сыграть как можно лучше. Им просто нужно проявить качества, которыми они обладают«, — сказал Брамбилла, исполняющий обязанности главного тренера “Ювентуса”.