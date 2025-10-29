«Ливерпуль» пропустил два гола в 1-м тайме во второй игре подряд. Команда Слота уступает «Кристал Пэлас» на своем поле — 0:2

В матче с «Брентфордом» 25 октября «Ливерпуль» тоже пропустил два мяча к перерыву. Следует отметить, что таких игр до этого не было с апреля.
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». 0:2 — Сарр сделал дубль! Онлайн-трансляция.
Команда Арне Слота встречается с «Кристал Пэлас» в ⅛ финала Кубка английской лиги. Дублем в конце первого тайма отметился Исмаила Сарр.
