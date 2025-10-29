Альбиоль о замене Винисиуса в класико: «Он топ-игрок, но даже таких можно заменить. Он поймет, что должен контролировать себя, главное — признать ошибку»

"Футболист может злиться из-за замены, потому что думает, что играет хорошо… И в этот момент, под влиянием эмоций, из-за атмосферы, можно допустить ошибку. В конечном счете, главное — признать свои ошибки. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибаться. Позже он это понял и вернулся на скамейку запасных из раздевалки. Постепенно он поймет, что должен контролировать себя.