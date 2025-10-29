Ричмонд
Альбиоль о замене Винисиуса в класико: «Он топ-игрок, но даже таких можно заменить. Он поймет, что должен контролировать себя, главное — признать ошибку»

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» (2:1) в Ла Лиге и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сегодня он извинился.

Источник: Спортс"

"Футболист может злиться из-за замены, потому что думает, что играет хорошо… И в этот момент, под влиянием эмоций, из-за атмосферы, можно допустить ошибку. В конечном счете, главное — признать свои ошибки. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибаться. Позже он это понял и вернулся на скамейку запасных из раздевалки. Постепенно он поймет, что должен контролировать себя.

Он получает гораздо меньше игрового времени. Мы знаем, что он игрок топ-класса, но сейчас он переживает период, когда ему не хватает игрового времени, которого ему хочется. Нам нужно признать, что даже отличных игроков можно заменить«, — сказал экс-защитник “Реала”, ныне выступающий за “Пизу”.