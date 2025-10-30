Морган анонсировал «самое откровенное» интервью с Роналду. Предыдущее привело к расторжению контракта Криштиану с «МЮ»

Напомним, в 2022 году Роналду дал Моргану скандальное интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед», заявив, что клуб не развивался с 2009 года, а руководство и тренер Эрик тен Хаг не уважали его. Это привело к расторжению контракта с клубом и переходу Криштиану в «Аль-Наср».