Морган анонсировал «самое откровенное» интервью с Роналду. Предыдущее привело к расторжению контракта Криштиану с «МЮ»

Британский журналист и телеведущий анонсировал в соцсетях новое интервью с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии, выложив совместное фото с футболистом из студии.

«На следующей неделе… Криштиану Роналду без цензуры. Самое личное и откровенное интервью в его жизни», — написал Морган.

Напомним, в 2022 году Роналду дал Моргану скандальное интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед», заявив, что клуб не развивался с 2009 года, а руководство и тренер Эрик тен Хаг не уважали его. Это привело к расторжению контракта с клубом и переходу Криштиану в «Аль-Наср».

Фото: x.com/piersmorgan.

Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник — не тренер. Эпохальное интервью Роналду.