Писарев о «Спартаке»: «Проблема в том, что Жедсон и Барко — игроки одной позиции. Семак поставил Глушенкова на любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой. Как решит Станкович &mda

«У “Спартака” уже произошла проблема с заменой Барко в матче с “Оренбургом”. Его заменили в перерыве. Жедсон и Барко — игроки одной позиции. Станкович пытается их найти вдвоем, и это не получается. Они оба правши, их будет тянуть левой восьмеркой. Их сложно развести.
Вот как сделал Семак с Луисом Энрике и Глушенковым — он просто поставил Максима на его любимую позицию, а Энрике убедил играть на другой.
То же самое здесь — они два лидера, правоногие и хотят играть на этой позиции. Я считаю, это большая проблема «Спартака». Как ее будет решать Станкович — вопрос", — сказал член тренерского штаба сборной России.