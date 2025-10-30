Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что “ПСЖ” выиграл ЛЧ благодаря уходу Мбаппе. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»

— Несправедливо представлять все таким образом. С Килианом мы доходили до полуфинала и выходили в финал, но не выиграли его. «Реал», имея великолепных игроков в составе, выигрывал ее много раз. Поэтому я не думаю, что «ПСЖ» выиграл ее, потому что Килиан ушел. Мбаппе очень помогал клубу расти. Например, в сезоне перед своим уходом он забил 50 голов.
— В первый год в «Реале» Килиан был великолепен, но теперь его прорвало. Что вы об этом думаете?
— Ему пришлось адаптироваться, но он забил много голов и выиграл трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги — Спортс«“) и “Золотую бутсу”. И в этом году он доказывает, что может добиться еще большего. Сейчас в мире нет другого такого игрока, как он, — сказал полузащитник “Аль-Духайля”, выступавший за “ПСЖ”.