Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.50
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.05
П2
4.05
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2

Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что “ПСЖ” выиграл ЛЧ благодаря уходу Мбаппе. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»

— Как вы думаете, почему «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов без Мбаппе после того, как столько лет не мог выиграть ее с ним?

— Несправедливо представлять все таким образом. С Килианом мы доходили до полуфинала и выходили в финал, но не выиграли его. «Реал», имея великолепных игроков в составе, выигрывал ее много раз. Поэтому я не думаю, что «ПСЖ» выиграл ее, потому что Килиан ушел. Мбаппе очень помогал клубу расти. Например, в сезоне перед своим уходом он забил 50 голов.

— В первый год в «Реале» Килиан был великолепен, но теперь его прорвало. Что вы об этом думаете?

— Ему пришлось адаптироваться, но он забил много голов и выиграл трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги — Спортс«“) и “Золотую бутсу”. И в этом году он доказывает, что может добиться еще большего. Сейчас в мире нет другого такого игрока, как он, — сказал полузащитник “Аль-Духайля”, выступавший за “ПСЖ”.