«Месси — лучший игрок всех времен, какие могут быть споры? У Роналду величайшая трудовая этика, а Лео одарен талантом». Хоккеист «Динамо» Комтуа о футболистах

— Во многих командах КХЛ игроки вместе смотрят Эль-Класико и Лигу чемпионов. У вас нет такой традиции?
— Думаю, что многие ребята смотрят эти матчи, но мы не собираемся вместе. Лично я стараюсь не пропускать ни одного матча «Барселоны». Наш тренер Вячеслав Козлов — большой фанат «Реала», так что после каждого Эль-Класико мы обмениваемся своими мнениями. Иногда это доходит до ссоры (смеется).
На самом деле, это очень классно. Общие интересы сближают нас как команду. Бывает тяжело погрузиться в чужую культуру, будучи иностранцем, но если у вас есть общие темы для разговора, то это в разы облегчает процесс адаптации.
— Бывали споры о том, кто круче: Месси или Роналду?
— Какие могут быть споры? Месси — лучший игрок всех времен! (Смеется.) На самом деле, эти игроки очень разные. Роналду обладает величайшей трудовой этикой среди всех спортсменов и работает на пределе своих возможностей, а Месси одарен врожденным талантом.
У обоих парней есть чему поучиться, но мне гораздо приятнее наблюдать за игрой Лионеля, — сказал форвард «Динамо» Максим Комтуа.
Жорди Альба: «Месси — лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок».