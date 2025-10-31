Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.23
П2
7.22
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.65
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.07
П2
4.01
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2

«Месси — лучший игрок всех времен, какие могут быть споры? У Роналду величайшая трудовая этика, а Лео одарен талантом». Хоккеист «Динамо» Комтуа о футболистах

Хоккеист московского «Динамо» проводит второй сезон в FONBET КХЛ.

— Во многих командах КХЛ игроки вместе смотрят Эль-Класико и Лигу чемпионов. У вас нет такой традиции?

— Думаю, что многие ребята смотрят эти матчи, но мы не собираемся вместе. Лично я стараюсь не пропускать ни одного матча «Барселоны». Наш тренер Вячеслав Козлов — большой фанат «Реала», так что после каждого Эль-Класико мы обмениваемся своими мнениями. Иногда это доходит до ссоры (смеется).

На самом деле, это очень классно. Общие интересы сближают нас как команду. Бывает тяжело погрузиться в чужую культуру, будучи иностранцем, но если у вас есть общие темы для разговора, то это в разы облегчает процесс адаптации.

— Бывали споры о том, кто круче: Месси или Роналду?

— Какие могут быть споры? Месси — лучший игрок всех времен! (Смеется.) На самом деле, эти игроки очень разные. Роналду обладает величайшей трудовой этикой среди всех спортсменов и работает на пределе своих возможностей, а Месси одарен врожденным талантом.

У обоих парней есть чему поучиться, но мне гораздо приятнее наблюдать за игрой Лионеля, — сказал форвард «Динамо» Максим Комтуа.

Жорди Альба: «Месси — лучший футболист в истории. Выступать с ним было привилегией и гордостью. Я стал намного лучше как игрок».