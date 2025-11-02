Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Каррерас с голом и 9.4 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Реал» — «Валенсия». У Мбаппе — 8.7, у Беллингема — 8.2, у Винисиуса — 7.0

22-летний защитник «Реала» Альваро Каррерас получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче против «Валенсии» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

Испанец отметился голом на 82-й минуте, его индекс — 9.4. Киллиан Мбаппе, оформивший дубль, получил оценку 8.7. У Джуда Беллингема — 8.2, Винисиус Жуниор заработал индес 7.0.

Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (6.9), Альваро Каррерас (9.4), Дин Хейсен (7.3), Эдер Милитао (7.5), Федерико Вальверде (9.1), Орельен Тчуамени (6.7), Джуд Беллингем (8.2), Арда Гюлер (7.8), Франко Мастантуоно (6.5), Винисиус Жуниор (7.0) и Килиан Мбаппе (8.7).

Оценки «Валенсии»: Агирресабала (7.3), Гайя (6.6), Копете (5.7), Таррега (6.4), Коррейя (6.7), Диего Лопес (5.6), Сантамария (6.2), Пепелу (7.0), Риоха (6.1), Данджума (6.5) и Бельтран (5.2).