Каррерас с голом и 9.4 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Реал» — «Валенсия». У Мбаппе — 8.7, у Беллингема — 8.2, у Винисиуса — 7.0

Испанец отметился голом на 82-й минуте, его индекс — 9.4. Киллиан Мбаппе, оформивший дубль, получил оценку 8.7. У Джуда Беллингема — 8.2, Винисиус Жуниор заработал индес 7.0.
Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (6.9), Альваро Каррерас (9.4), Дин Хейсен (7.3), Эдер Милитао (7.5), Федерико Вальверде (9.1), Орельен Тчуамени (6.7), Джуд Беллингем (8.2), Арда Гюлер (7.8), Франко Мастантуоно (6.5), Винисиус Жуниор (7.0) и Килиан Мбаппе (8.7).
Оценки «Валенсии»: Агирресабала (7.3), Гайя (6.6), Копете (5.7), Таррега (6.4), Коррейя (6.7), Диего Лопес (5.6), Сантамария (6.2), Пепелу (7.0), Риоха (6.1), Данджума (6.5) и Бельтран (5.2).