Вальверде о дубле Мбаппе против «Валенсии»: «Нужно просто наслаждаться игрой Килиана. Пусть продолжает забивать для “Реала” и себя, он один из лучших в мире»

"У нас много игроков высокого класса. Но мне особенно нравится тот напор, когда мяч у соперника — именно тогда мы создаем больше всего моментов. У нас действительно много техничных футболистов, которые проделывают огромную работу, чтобы вернуть мяч.
Мбаппе — это нечто особенное. Нужно просто наслаждаться его игрой. Пусть продолжает забивать — для «Реала», для себя, для своей истории. У него впереди еще много достижений, и он их обязательно добьется. Он один из лучших в мире.
У него (Альваро Каррераса — Спортс«“) потрясающий удар. Мы постоянно видим это на тренировках. Он очень хочет прогрессировать — и он этого заслуживает”, — сказал Федерико Вальверде.