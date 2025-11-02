Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.69
П2
24.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.58
П2
11.20
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Лапочкин об удалении Кордобы: «Первая желтая показана ошибочно — случайный контакт, даже фола не было. Вторая карточка справедлива»

Сергей Лапочкин не согласен с первой желтой карточкой Джона Кордобы в матче со «Спартаком».

Источник: Спортс"

«Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ, Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

"В первом моменте Кордоба вообще ничего не делает. Происходит случайный контакт. Мое мнение, что эта карточка показана ошибочно. Случайный контакт, даже фола не было. Ничего не было.

А во втором случае я как раз вижу предупреждение. Он разворачивается, и его правая рука идет в сторону. Кордоба попадает рукой в лицо. Мне кажется, что вторая карточка справедлива: рука отставляется, есть контакт руки и лица, и инициатор контакта — именно нападающий «Краснодара». Так что вторая желтая карточка показана верно", — сказал бывший арбитр ФИФА.