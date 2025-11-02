Лапочкин об удалении Кордобы: «Первая желтая показана ошибочно — случайный контакт, даже фола не было. Вторая карточка справедлива»

А во втором случае я как раз вижу предупреждение. Он разворачивается, и его правая рука идет в сторону. Кордоба попадает рукой в лицо. Мне кажется, что вторая карточка справедлива: рука отставляется, есть контакт руки и лица, и инициатор контакта — именно нападающий «Краснодара». Так что вторая желтая карточка показана верно", — сказал бывший арбитр ФИФА.