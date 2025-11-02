Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.76
П2
24.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
1.58
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Флик о 3:1: «Барса» сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Мне понравился «Эльче», если бы команды реализовали все свои моменты, счет был бы 6:2"

Ханси Флик высказался о победе «Барселоны» над «Эльче» (3:1) в 11-м туре Ла Лиги.

«Я очень доволен командой. Мне понравились интенсивность и давление. Мне также понравился “Эльче”.

Мы сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Мы прессинговали как единая команда. У нас были хорошие отрезки владения мячом. Я доволен тем, что мы сделали сегодня. Первые голы пришли благодаря этому давлению, и это мне понравилось.

Сегодня самое важное — то, что мы выиграли. Это три очка. Против команды, которая мне действительно нравится. Мы хорошо их прессинговали, с большой интенсивностью — именно так и нужно играть. У нас были моменты, чтобы забить еще. У соперника тоже были возможности забить. Шаг за шагом — это самое важное.

Некоторые вещи мне понравились, некоторые — не очень. Если бы обе команды реализовали все свои моменты, счет был бы 6 или 5:2".

«Его травму нужно контролировать, он относится очень дисциплинированно. Он должен тренироваться, проходить лечение… он делает это. Я не могу сказать, что травма полностью прошла — она то возвращается, то отступает. С этим нужно уметь справляться», — сказал главный тренер «Барселоны».