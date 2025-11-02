Флик о 3:1: «Барса» сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Мне понравился «Эльче», если бы команды реализовали все свои моменты, счет был бы 6:2"

«Я очень доволен командой. Мне понравились интенсивность и давление. Мне также понравился “Эльче”.
Мы сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Мы прессинговали как единая команда. У нас были хорошие отрезки владения мячом. Я доволен тем, что мы сделали сегодня. Первые голы пришли благодаря этому давлению, и это мне понравилось.
Сегодня самое важное — то, что мы выиграли. Это три очка. Против команды, которая мне действительно нравится. Мы хорошо их прессинговали, с большой интенсивностью — именно так и нужно играть. У нас были моменты, чтобы забить еще. У соперника тоже были возможности забить. Шаг за шагом — это самое важное.
Некоторые вещи мне понравились, некоторые — не очень. Если бы обе команды реализовали все свои моменты, счет был бы 6 или 5:2".
О Ламине Ямале.
«Его травму нужно контролировать, он относится очень дисциплинированно. Он должен тренироваться, проходить лечение… он делает это. Я не могу сказать, что травма полностью прошла — она то возвращается, то отступает. С этим нужно уметь справляться», — сказал главный тренер «Барселоны».