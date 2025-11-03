Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Экс-арбитр ФИФА Николаев об удалении Кордобы: «Лучший показатель — отметины на лице Литвинова, Левников не мог поступить по-другому. Две желтых Аугусто — очевидный эпизод, он попадет в нарезки для

Алексей Николаев остался доволен судейством Кирилла Левникова в матче «Краснодара» со «Спартаком» (2:1).

Источник: Спортс"

"Очень эмоциональная игра. Когда арбитр незаметен — это самый лучший показатель. Но именно такого не могло быть, потому что приходилось принимать такие решения и дисциплинарные санкции.

По поводу двух желтых карточек Джона Кордобы. Лучший показатель — это лицо Руслана Литвинова. Там вот эти отметины — над глазом, под глазом… Это показатель того, что нарушения действительно были. Да, может быть, неумышленно, да, в борьбе за мяч, но это трактуется как грубая игра. Левников видел эти эпизоды и не мог по‑другому поступить в этой ситуации.

Две желтые карточки Аугусто — здесь очевидный эпизод. Та же самая история. В единоборстве игрок «Краснодара» локтем попадает в лицо. Неумышленно, но это очевидная желтая карточка. А дальше произошло неспортивное поведение, неуважение к игре. Это показательный момент, как нужно поступать в такой ситуации. Потому что человек, который получает желтую карточку, ведет себя дальше неспортивно, неуважительно. Левников доказал свой статус и то, что сейчас он является одним из ведущих арбитров. Этот момент попадет в нарезки для обучения молодых арбитров", — сказал бывший арбитр ФИФА.