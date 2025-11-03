Экс-арбитр ФИФА Николаев об удалении Кордобы: «Лучший показатель — отметины на лице Литвинова, Левников не мог поступить по-другому. Две желтых Аугусто — очевидный эпизод, он попадет в нарезки для

Две желтые карточки Аугусто — здесь очевидный эпизод. Та же самая история. В единоборстве игрок «Краснодара» локтем попадает в лицо. Неумышленно, но это очевидная желтая карточка. А дальше произошло неспортивное поведение, неуважение к игре. Это показательный момент, как нужно поступать в такой ситуации. Потому что человек, который получает желтую карточку, ведет себя дальше неспортивно, неуважительно. Левников доказал свой статус и то, что сейчас он является одним из ведущих арбитров. Этот момент попадет в нарезки для обучения молодых арбитров", — сказал бывший арбитр ФИФА.