Радимов о «Спартаке»: «Плевать на результаты, игру, индивидуальные ошибки. Скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте фамилию!!!»

Красно-белые на выезде уступили «Краснодару» (1:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
В мае «Спартак» продлил соглашение с сербским тренером до 2027 года. Предыдущий договор был рассчитан до 2026-го.
«Про Спартак все понятно! И плевать на результаты, на игру, на индивидуальные ошибки, на провальную селекцию. Просто скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте эту фамилию!!!» — написал бывший полузащитник «Зенита» в своем телеграм-канале.
«Спартак» идет на 6-м месте с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» — 10 баллов.
