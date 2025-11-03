Радимов о «Спартаке»: «Плевать на результаты, игру, индивидуальные ошибки. Скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте фамилию!!!»

«Про Спартак все понятно! И плевать на результаты, на игру, на индивидуальные ошибки, на провальную селекцию. Просто скажите одно: кто продлил контракт со Станковичем? Просто дайте эту фамилию!!!» — написал бывший полузащитник «Зенита» в своем телеграм-канале.