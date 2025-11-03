Ричмонд
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России"

Вингер ФК «10» Максим Данилин высказался после победы в финале WINLINE Кубка Медиалиги. Команда Азамата Мусагалиева обыграла «СиндЕкат» из Екатеринбурга (0:0, 3:1 Б).

Источник: Спортс"

"После победы только радость. Пробило на поорать, покричать, порадоваться. Мы прошли тяжелый путь. Я счастлив!

Опустошения нет. Я далеко не звезда. Мне есть куда карабкаться. Если со здоровьем будет все хорошо. Опустошен только после празднования. Все силы отдал, когда кричал. Сегодня опустошен, но завтра с новыми силами начнем готовиться к суперкубку.

Еще мы попали в Кубок России. Это возможность себя проявить на профсцене. Показать, что наша команда может доходить до команд РПЛ. «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше. А задача на суперкубок — забирать свое.

Победу посвятили Тахирычу. Человек-легенда, он все делает для нас. Я такого отношения нигде не встречал. Нашему тренеру, он невероятный человек. Еще посвящу семье: любимой жене, маме, папе, тете, друзьям и знакомым«, — сказал вингер “Десятки” в интервью корреспонденту Спортса»" Михаилу Полынцову.

«Он живет командой». Мусагалиев бесконечно любит свой футбольный клуб.