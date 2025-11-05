Ричмонд
Роналду считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Это очень сложная лига, топ-клубы близки друг к другу по уровню. “МЮ” не станет чемпионом — отставание слишком велико»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в АПЛ.

Источник: Спортс"

— Как ты думаешь, «Арсенал» выиграет лигу в этом сезоне?

— Может быть. Это возможно. Думаю, топ-команды Премьер-лиги очень-очень близки друг к другу по уровню, но там никогда не знаешь, что произойдет. Это очень сложная лига.

Но «Манчестер» [ «Юнайтед»] точно не выиграет лигу, потому что отставание слишком велико. Это возможно, да, но я в это не верю. «Арсенал»? Возможно.

— Дай мне надежду.

— Это возможно. Посмотрим.

— Можешь произнести «Арсенал» может выиграть лигу"?

— «Арсенал» может выиграть лигу.

— Спасибо! — ответил телеведущий Пирс Морган футболисту «Аль-Насра».

Криштиану Роналду: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние, необходимо меняться — речь не только о тренере и игроках".