Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге на двоих, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»

"Очень доволен. Последние недели выдались непростыми, было много выездных матчей, почти никакого отдыха между играми.
Полезно играть при этих фанатах и против «Реала», потому что такие матчи заставляют наших футболистов показать максимум — как и болельщиков. Отличное выступление в игре с командой, у которой было всего одно поражение в этом сезоне. Возможно, могло быть чуть больше голов.
Перед матчем я говорил, что мадридцы забили 26 мячей в Ла Лиге, а у Мбаппе и Винисиуса на двоих 24 результативных действия. Поэтому для победы нужно было сделать все, чтобы эти двое не сумели отличиться. Вся команда защищалась очень хорошо как в случае с высоким прессингом, так и в случае с глубокой линией. Брэдли провел выдающийся матч. Столько раз оказываться один на один с Винисиусом — это задачка не для каждого. А он сыграл выдающимся образом.
Я говорил футболистам, что не хочу только одного — игры средним блоком, потому что нападающие «Реала» умеют делать рывки из глубины, невероятно точно выбирая момент и набирая потрясающую скорость, так что надо или высоко прессинговать, или опускаться поглубже, не оставляя им свободного пространства«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Amazon Prime.