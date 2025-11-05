Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге на двоих, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»

Арне Слот подвел итоги матча «Ливерпуля» против «Реала» (1:0) в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

"Очень доволен. Последние недели выдались непростыми, было много выездных матчей, почти никакого отдыха между играми.

Полезно играть при этих фанатах и против «Реала», потому что такие матчи заставляют наших футболистов показать максимум — как и болельщиков. Отличное выступление в игре с командой, у которой было всего одно поражение в этом сезоне. Возможно, могло быть чуть больше голов.

Перед матчем я говорил, что мадридцы забили 26 мячей в Ла Лиге, а у Мбаппе и Винисиуса на двоих 24 результативных действия. Поэтому для победы нужно было сделать все, чтобы эти двое не сумели отличиться. Вся команда защищалась очень хорошо как в случае с высоким прессингом, так и в случае с глубокой линией. Брэдли провел выдающийся матч. Столько раз оказываться один на один с Винисиусом — это задачка не для каждого. А он сыграл выдающимся образом.

Я говорил футболистам, что не хочу только одного — игры средним блоком, потому что нападающие «Реала» умеют делать рывки из глубины, невероятно точно выбирая момент и набирая потрясающую скорость, так что надо или высоко прессинговать, или опускаться поглубже, не оставляя им свободного пространства«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Amazon Prime.