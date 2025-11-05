Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге на двоих, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»

Перед матчем я говорил, что мадридцы забили 26 мячей в Ла Лиге, а у Мбаппе и Винисиуса на двоих 24 результативных действия. Поэтому для победы нужно было сделать все, чтобы эти двое не сумели отличиться. Вся команда защищалась очень хорошо как в случае с высоким прессингом, так и в случае с глубокой линией. Брэдли провел выдающийся матч. Столько раз оказываться один на один с Винисиусом — это задачка не для каждого. А он сыграл выдающимся образом.