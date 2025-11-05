Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель — ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»

Текущий контракт бразильского нападающего истекает в декабре, пока он не подписывал новый.
«Цель Неймара — чемпионат мира 2026 года. Если мы договоримся, его контракт будет согласован. [Только] при условии, что “Сантос” и Неймар, у которых есть глубокое и позитивное доверие, найдут общий язык. Я верю, что мы разрешим эту ситуацию в подходящее время.
«Сантос» и Неймар периодически оценивают ситуацию. Мы оценивали ее, когда он пришел, и эта оценка отличается от сегодняшней. Финансовые параметры будут оцениваться обеими сторонами до конца года. Он не беспокоится о финансах, а у «Сантоса» есть свои ограничения", — заявил Тейшейра.
Неймар не попал в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи в ноябре. Форвард не играл за национальную команду с октября 2023 года, когда получил травму передней крестообразной связки.
В субботу Неймар вернулся на поле после 48-дневного отсутствия из-за мышечной проблемы в матче чемпионата Бразилии против «Форталезы» (1:1).