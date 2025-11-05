Ричмонд
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
1.09
X
9.71
П2
100.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
П1
1.81
X
4.00
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
П1
10.25
X
5.60
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
П1
9.00
X
5.60
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
П1
5.45
X
5.22
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
П1
1.04
X
18.00
П2
57.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
П1
1.43
X
5.44
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
П1
1.37
X
4.96
П2
9.75
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель — ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра полагает, что Неймар продолжит играть в клубе в следующем году.

Источник: Спортс"

Текущий контракт бразильского нападающего истекает в декабре, пока он не подписывал новый.

«Цель Неймара — чемпионат мира 2026 года. Если мы договоримся, его контракт будет согласован. [Только] при условии, что “Сантос” и Неймар, у которых есть глубокое и позитивное доверие, найдут общий язык. Я верю, что мы разрешим эту ситуацию в подходящее время.

«Сантос» и Неймар периодически оценивают ситуацию. Мы оценивали ее, когда он пришел, и эта оценка отличается от сегодняшней. Финансовые параметры будут оцениваться обеими сторонами до конца года. Он не беспокоится о финансах, а у «Сантоса» есть свои ограничения", — заявил Тейшейра.

Неймар не попал в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи в ноябре. Форвард не играл за национальную команду с октября 2023 года, когда получил травму передней крестообразной связки.

В субботу Неймар вернулся на поле после 48-дневного отсутствия из-за мышечной проблемы в матче чемпионата Бразилии против «Форталезы» (1:1).