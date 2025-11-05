Роналду, Марадона, Погба, Рамос, Роналдо, ван дер Сар и Хакими — в сборной мечты Десайи

Бывший защитник сборной Франции на место вратаря выбрал Эдвина ван дер Сара. В защиту он поставил себя, Серхио Рамоса, Ашрафа Хакими и Роберто Карлоса.
В полузащите у Десайи вышли бы Родри, Эдгар Давидс, Поль Погба, в нападении — Диего Марадона, Криштиану Роналду и Роналдо.
Главным тренером команды стал бы Карло Анчелотти.
Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.Читать дальше