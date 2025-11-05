Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола«и другие кричалки на матче Кубка. Фанаты петербуржцев оскорбляли Карпина и кричали: “Грязный мусор время выносить”

Во время матча фанаты обеих команд скандировали оскорбительные кричалки о сопернике.
Болельщики «Зенита» скандировали «Грязный мусор время выносить», а также другие оскорбительные кричалки о «Динамо» и главном тренере бело-голубых Валерии Карпине.
Фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола«, “##### [трахать] “Зенит” и “Раз-два-три, “Зенитушка”, соси”.
«Наш позор вам только снится». Фанаты «Зенита» высмеяли кричалку «Позор российского футбола».
