Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» — позор российского футбола«и другие кричалки на матче Кубка. Фанаты петербуржцев оскорбляли Карпина и кричали: “Грязный мусор время выносить”

«Зенит» уступил «Динамо» в Санкт-Петербурге в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России (1:3).

Во время матча фанаты обеих команд скандировали оскорбительные кричалки о сопернике.

Болельщики «Зенита» скандировали «Грязный мусор время выносить», а также другие оскорбительные кричалки о «Динамо» и главном тренере бело-голубых Валерии Карпине.

Фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола«, “##### [трахать] “Зенит” и “Раз-два-три, “Зенитушка”, соси”.

«Наш позор вам только снится». Фанаты «Зенита» высмеяли кричалку «Позор российского футбола».

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
