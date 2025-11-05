Директор «Зенита» Погорелов: «У нас самая посещаемая арена Восточной Европы по итогам сезона-2024/25. Прирост билетной выручки за последние два сезона — 42%»

Все перечисленные шаги привели к тому, что прирост билетной выручки у нас за последние два сезона составил 42%. До 30% выросла доля фан-шопа, начинали с 20%. До 60% выросла прибыль с послематчевой торговли за последние три сезона. Рост туристической аудитории составил 34%.