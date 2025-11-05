Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.50
П2
1.18
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
3
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.50
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
2
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Пивоваров после 3:1 с «Зенитом»: «У Карпина есть кредит доверия — работаем все вместе над улучшением результатов “Динамо”. У нас было преимущество всю игру»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил значение победы над «Зенитом».

Источник: Спортс"

В среду москвичи в гостях обыграли петербуржцев (3:1) в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответный матч состоится в Москве 27 ноября.

— Насколько довольны?

— Команду с победой. Понятно, это первая игра. Будет еще решающая в Москве. Всех болельщиков «Динамо» приглашаем на игру, она важная, за выход в следующий этап. Тем более у «Динамо» есть небольшое преимущество.

Здорово выигрывать здесь. Это не первый раз случается у «Динамо» в Санкт‑Петербурге. Хороший счет для кубкового матча. Хорошо сыграли молодые футболисты, это наше будущее. «Динамо» имело преимущество всю игру, имело больше моментов и реализовало их.

— Эта игра повлияет на положение Карпина?

— «Динамо» не на тех местах, на которых хотелось бы видеть. У Карпина есть кредит доверия. Работаем все вместе над улучшением результатов. Надеемся, что этот результат будет способствовать, — сказал Пивоваров.

После 14 туров Мир РПЛ «Динамо» с 17 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.