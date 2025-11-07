Президент «Райо» о видео «Леха», высмеивающем раздевалку стадиона: «Роналду и Месси не жаловались. Никто в этом клубе не играет, как они»

«Райо Вальекано» принимает «Лех» из Познани (2:2, второй тайм) в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
Представители польского клуба ранее выложили видео, указав на наличие лишних предметов в гостевой раздевалке и отсутствие освещения в комнате для тренеров. На видеозаписи, в частности, фигурируют слова: «Эта раздевалка напоминает о счастливо ушедших годах. Это немного грустно и немного пугающе».
"Это жалко и не поддается оценке. Криштиану Роналду и Месси переодевались здесь и не жаловались.
Ни один футболист «Леха» из Познани не играет так же, как они", — заявил Преса.