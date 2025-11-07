Маурисио Почеттино: «Месси меняет спортивную культуру США. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами»

«Месси меняет спортивную культуру страны. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами», — сказал Маурисио Почеттино.
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о влиянии Лионеля Месси на американский футбол.
«Месси меняет спортивную культуру страны. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами», — сказал Маурисио Почеттино.
Аргентинский нападающий выступает за «Интер Майами» с 2023 года.