Вне игры. Случаи пожизненных отстранений от футбола

В том же году во время матча третьего по силе дивизиона чемпионата Турции между «Амедспором» и «Сакарьяспором» игрок хозяев Мансур Чалар пронес бритвенное лезвие на матч и напал на соперников. Футболист спрятал лезвие в руке и после приветственного рукопожатия начал наносить порезы. Игроки гостей не сразу обнаружили ранения во время игры. После матча же они опубликовали фотографии порезов. Турецкие правоохранительные органы инициировали по этому поводу расследование.