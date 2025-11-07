Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.70
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.10
П2
3.55
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.68
П2
3.13
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.21
П2
2.52
Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
08.11
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50

Энрике о номинации на премию The Best: «Это результат моей работы здесь, в “Зените”. Счастлив оказаться среди лучших игроков мира»

Вингер «Зенита» Луис Энрике высказался о включении в число претендентов в команду года от ФИФА.

"Я спал (смеется). Потом проснулся ради интервью и увидел в группе нашего агентства (C2 Sports), что ФИФА выложила пост. Для меня это было сюрпризом — оказаться среди лучших игроков мира.

Есть много отличных футболистов самого высокого уровня, таких как Дембеле, Мбаппе и Месси. Это те ребята, которых я всегда смотрю по телевизору.

Это был очень приятный сюрприз, я очень рад быть среди лучших в мире. Думаю, это результат моей работы, моей самоотдачи каждый день, на тренировках здесь, в «Зените». Я очень доволен, что оказался среди лучших. Теперь нужно продолжать с тем же настроем и упорством, чтобы быть номинированным на такие награды и дальше", — сказал Энрике.