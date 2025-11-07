Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Эльче
0
:
Реал Сосьедад
0
Пиза 0 : Кремонезе 0
Париж 0 : Ренн 0
Вердер 0 : Вольфсбург 1
Динамо : Акрон
Арсенал : Чайка
Защитник молодежки ЦСКА Данилов зарядил в громкоговоритель кричалку про «Спартак» «Я никогда не устану повторять». Фанаты армейцев подхватили: «##### “Спартак”, #####»

Защитник молодежной команды ЦСКА Кирилл Данилов проскандировал кричалку в адрес «Спартака» после матча команд в Молодежной футбольной лиге (3:2). Данилов в этом матче сделал хет‑трик.

Футболист подошел к сектору болельщиков ЦСКА после игры, взял громкоговоритель, который ему передали с трибун, и произнес: «Я никогда не устану повторять».

Фанаты ЦСКА подхватили слова: «##### “Спартак”, #####».