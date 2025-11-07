Ричмонд
Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш — в составе молодежной сборной России на турнир в Киргизии

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на ноябрьский сбор. В его рамках команда примет участие в международном турнире, где сыграет со сборными U-23 из Киргизии, Ирана и Бахрейна.

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на ноябрьский сбор. В его рамках команда примет участие в международном турнире, где сыграет со сборными U-23 из Киргизии, Ирана и Бахрейна. Встречи пройдут 12, 15 и 18 ноября в киргизском Манасе на стадионе «Курманбек».

В итоговый состав вошли 25 футболистов:

Вратари: Даниил Голиков («Краснодар»), Александр Дегтев («Сочи»), Данил Ладоха («Родина»).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Никита Лобов, Илья Рожков (оба — «Рубин»), Никита Бабакин («Ростов»), Юрий Коледин («Пари НН»), Станислав Бессмертный («Родина»), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Даниил Зорин (оба — «Спартак»), Ульви Бабаев («Динамо» Москва), Денис Боков («Спартак» Кострома), Дмитрий Васильев («Сочи»), Андрей Ивлев («Пари НН»), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик» Нижнекамск), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Локомотив»), Кирилл Столбов («Зенит»), Руслан Чобанов («Динамо» Минск), Даниил Шанталий («Ростов»).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ»), Казбек Мукаилов («Краснодар»).