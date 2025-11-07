Абдулкадыров, Дмитриев, Зорин, Столбов, Васильев, Салтыков, Кирш — в составе молодежной сборной России на турнир в Киргизии

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на ноябрьский сбор. В его рамках команда примет участие в международном турнире, где сыграет со сборными U-23 из Киргизии, Ирана и Бахрейна. Встречи пройдут 12, 15 и 18 ноября в киргизском Манасе на стадионе «Курманбек».