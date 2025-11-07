Ричмонд
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.20
П2
3.47
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
4.45
X
1.67
П2
5.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
4.55
X
1.92
П2
4.06
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
28.00
X
4.50
П2
7.35
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50

Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд считает, что Дайо Упамекано продолжит выступать за клуб.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что «Реал» устно договорился с защитником о переходе на правах свободного агента летом 2026 года, когда истечет его контракт с мюнхенцами.

— Что может предложить «Бавария» Дайо Упамекано, чего не могут предложить другие клубы?

— Упа сейчас в отличной форме и невероятно счастлив. Это видно. Это заметно каждый день, когда ты с ним. Для него также очень важно, как работает все остальное: тренер, тренерский штаб — все это исключительно, и он это ценит. Наш стиль игры ему тоже очень подходит, это чувствуется, когда он на поле. Поэтому «Бавария» может предложить ему многое. Его семья тоже чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Он, очевидно, на пике формы, поэтому это важное решение для него. Но в целом он знает, что у него есть, и понимает текущее положение дел в «Баварии». Поэтому я весьма уверен, что он останется в «Баварии» надолго.

— Насколько вы уверены, что Упамекано останется? Можете ли вы оценить, на какой стадии находятся переговоры?

— Всегда сложно сказать, но я очень уверен. Я знаю Упу давно. Он переехал в Зальцбург, когда ему было 16, и я знаю, как важно для него чувствовать себя комфортно, иметь возможность играть в футбол в таком стиле. Поэтому я положительно отношусь к тому, что мы можем предложить, но я не могу влиять на то, что делают другие, — сказал Фройнд.