Директор «Баварии» Фройнд о контракте Упамекано: «Я уверен, что он останется в клубе надолго. Дайо невероятно счастлив, ему подходит стиль команды»

— Упа сейчас в отличной форме и невероятно счастлив. Это видно. Это заметно каждый день, когда ты с ним. Для него также очень важно, как работает все остальное: тренер, тренерский штаб — все это исключительно, и он это ценит. Наш стиль игры ему тоже очень подходит, это чувствуется, когда он на поле. Поэтому «Бавария» может предложить ему многое. Его семья тоже чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Он, очевидно, на пике формы, поэтому это важное решение для него. Но в целом он знает, что у него есть, и понимает текущее положение дел в «Баварии». Поэтому я весьма уверен, что он останется в «Баварии» надолго.