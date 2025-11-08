Аллегри о матче с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»

"Пулишич восстановился и будет доступен: он провел две тренировки с командой, он в хорошей физической форме. Ему не нужно много времени, чтобы вернуться в форму, хотя мы пока не знаем, сколько игрового времени он получит.
Эступиньян и Яшари прибавляют в форме, а Рабьо и Хименес вернутся после [международного] перерыва.
В матче с «Ромой» (1:0) Леау и Нкунку хорошо проявили себя на позиции центральных нападающий. Француз, несмотря на недостаточную физическую подготовку, смог хорошо показать себя в единоборствах. Португальцу просто нужно восстановить форму.
У нас есть несколько вариантов: с Хименесом мы сможем рассчитывать на более традиционного центрального нападающего, но в определенные периоды сезона мы можем играть и без полноценного игрока штрафной. Леау и Нкунку способны выполнять эту роль", — сказал Аллегри.