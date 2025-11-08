Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2

Аллегри о матче с «Пармой»: «Пулишич будет доступен, он в хорошей форме. Рабьо и Хименес вернутся после перерыва»

Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков «Милана» перед встречей с «Пармой». Игра Серии А пройдет в субботу в 22:45 по московскому времени.

Источник: Спортс"

"Пулишич восстановился и будет доступен: он провел две тренировки с командой, он в хорошей физической форме. Ему не нужно много времени, чтобы вернуться в форму, хотя мы пока не знаем, сколько игрового времени он получит.

Эступиньян и Яшари прибавляют в форме, а Рабьо и Хименес вернутся после [международного] перерыва.

В матче с «Ромой» (1:0) Леау и Нкунку хорошо проявили себя на позиции центральных нападающий. Француз, несмотря на недостаточную физическую подготовку, смог хорошо показать себя в единоборствах. Португальцу просто нужно восстановить форму.

У нас есть несколько вариантов: с Хименесом мы сможем рассчитывать на более традиционного центрального нападающего, но в определенные периоды сезона мы можем играть и без полноценного игрока штрафной. Леау и Нкунку способны выполнять эту роль", — сказал Аллегри.