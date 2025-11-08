Отец Тюкавина: «Форма Кости вернется быстрее, если “Динамо” будет играть в атакующий и быстрый футбол»

«Пока он не в стопроцентной форме. Возвращение Кости к лучшим кондициям зависит не только от него, но и от стиля игры команды. Форма Кости вернется быстрее, если “Динамо” будет играть в атакующий и быстрый футбол. В таком случае ему придется больше напрягаться и прикладывать сверхусилия. Это ускорит процесс его восстановления.
Если команда будет играть в более спокойный футбол, то и Костя будет вести себя на поле более спокойно. Он же часть команды и единой игровой цепочки. И не действует отдельно от коллектива. В его восстановлении есть положительная динамика. Готовность к играм улучшается с каждым днем. Это уже радует", — сказал Александр Тюкавин.
