Отец Тюкавина: «Форма Кости вернется быстрее, если “Динамо” будет играть в атакующий и быстрый футбол»

Если команда будет играть в более спокойный футбол, то и Костя будет вести себя на поле более спокойно. Он же часть команды и единой игровой цепочки. И не действует отдельно от коллектива. В его восстановлении есть положительная динамика. Готовность к играм улучшается с каждым днем. Это уже радует", — сказал Александр Тюкавин.