Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.69
П2
8.50
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.62
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.26
П2
3.25
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.88
П2
5.46
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.20
П2
2.30
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.57
П2
6.89
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.78
X
2.95
П2
3.02
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.28
П2
3.66
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.20
П2
7.40
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.40
П2
1.71
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.98
П2
2.41
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
13.25
X
7.75
П2
1.21
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.36
П2
3.38
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.64
П2
4.22
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2

Отец Тюкавина: «Форма Кости вернется быстрее, если “Динамо” будет играть в атакующий и быстрый футбол»

Отец Константина Тюкавина рассказал, как форварду «Динамо» быстрее набрать оптимальную форму.

Источник: Sports

«Пока он не в стопроцентной форме. Возвращение Кости к лучшим кондициям зависит не только от него, но и от стиля игры команды. Форма Кости вернется быстрее, если “Динамо” будет играть в атакующий и быстрый футбол. В таком случае ему придется больше напрягаться и прикладывать сверхусилия. Это ускорит процесс его восстановления.

Если команда будет играть в более спокойный футбол, то и Костя будет вести себя на поле более спокойно. Он же часть команды и единой игровой цепочки. И не действует отдельно от коллектива. В его восстановлении есть положительная динамика. Готовность к играм улучшается с каждым днем. Это уже радует", — сказал Александр Тюкавин.

