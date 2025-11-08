Чеферин об ЛЧ: «Новый формат стал поистине успешным. Появилось много стриминговых операторов»

Разрыв между лигами? Не думаю, что будет разрыв, скорее наоборот. Но я уверен, что не будет инструмента, который «раздевает» маленькие лиги. Серия А больше, чем словенская лига, а АПЛ еще больше. Вот в такой парадигме мы и работаем", — сказал Александер Чеферин.