Джон Стоунз: «Пеп показал мне футбол в совершенно ином понимании. Он здорово умеет увлечь»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
7.30
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.50
П2
8.50
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.27
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.80
П2
5.40
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.25
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.25
П2
2.42
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.30
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.85
П2
2.95
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.04
X
4.13
П2
1.85
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.00
П2
2.50
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
14.00
X
7.50
П2
1.21
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.32
П2
3.41
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.63
П2
4.19
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.35
П2
3.73
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.35
П2
2.20
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
6.80
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.10
П2
7.50
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.51
П2
1.47
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.76
П2
3.30
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.75
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.45
П2
4.60
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2

Джон Стоунз: «Пеп показал мне футбол в совершенно ином понимании. Он здорово умеет увлечь»

Джон Стоунз высоко отозвался о качествах тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

В воскресенье Гвардиола проведет 1000-й матч в роли тренера — против «Ливерпуля».

«В свой первый день [в “Ман Сити” ] я думал, что знаю футбол, но это было не так. Этот парень [Гвардиола] научил меня и показал игру в совершенно ином свете и понимании.

Он находится на этой волне каждый день на тренировках и хочет большего, и, думаю, это формирует и развивает менталитет победителя, стремящегося к лучшему и большему. Он требует от нас этого каждый день, и его послужной список говорит сам за себя, как и имена игроков, с которыми он работал.

Я рассказываю людям, что когда он говорит, он здорово умеет увлечь, заставить тебя чувствовать и верить. Он говорит как раз то, что надо — и ты полностью погружаешься в него: в то, что он говорит, как он это говорит, когда он это говорит — во все эти вещи.

Это продолжается уже 10 лет — ежедневные встречи, разборы матчей. Это трудно описать«, — сказал защитник “Манчестер Сити”.