Джон Стоунз: «Пеп показал мне футбол в совершенно ином понимании. Он здорово умеет увлечь»

Я рассказываю людям, что когда он говорит, он здорово умеет увлечь, заставить тебя чувствовать и верить. Он говорит как раз то, что надо — и ты полностью погружаешься в него: в то, что он говорит, как он это говорит, когда он это говорит — во все эти вещи.