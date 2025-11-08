Дзюба о том, как объяснить, что «Акрон» обошел в таблице «Динамо» Карпина: «Легко. Мы лучше»

— Как объяснить, что «Акрон» выше Карпина в таблице?
— Легко. Мы лучше, — ответил Дзюба.
Напомним, «Акрон» сегодня обыграл «Динамо» 2:1 и обошел московский клуб в таблице. «Акрон» идет 8-м, «Динамо» — 9-м.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему «Акрон» обошел в таблице московское «Динамо».
— Как объяснить, что «Акрон» выше Карпина в таблице?
— Легко. Мы лучше, — ответил Дзюба.
Напомним, «Акрон» сегодня обыграл «Динамо» 2:1 и обошел московский клуб в таблице. «Акрон» идет 8-м, «Динамо» — 9-м.