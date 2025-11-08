Тюкавин об 1:2 от «Акрона»: «Динамо» сыграло ужасно, 1-й тайм полностью провалило. Не понимаю, в чем причина нестабильности. Нужно усиление? А какое? Месси привезти?"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
0
:
Ростов
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.78
П2
1.23
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
2
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
87.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.22
П2
6.94
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.50
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.74
П2
3.35
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.75
П2
14.25
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.54
П2
4.88
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.38
П2
1.54
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.31
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.58
П2
2.47
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.50
Футбол. Первая лига
09.11
СКА-Хабаровск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.40
П2
1.95
Футбол. Германия
завершен
Байер
6
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Волга
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Тюкавин об 1:2 от «Акрона»: «Динамо» сыграло ужасно, 1-й тайм полностью провалило. Не понимаю, в чем причина нестабильности. Нужно усиление? А какое? Месси привезти?"

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин разочарован игрой команды в матче против «Акрона» в 15-м туре Мир РПЛ (1:2).

Источник: Спортс"

«Сыграли ужасно. Первый тайм полностью провалили. Очень пассивно в атаке. Потом ошиблись, и “Акрон” забил. Не знаю, худшая ли это игра сезона. Я не понимаю, в чем причина нестабильности. Выиграть в Питере и проиграть дома, при своих болельщиках, “Акрону”. При всем уважении. Но так играть, как сегодня, нельзя.

Наш состав может прибавлять. Нужно усиление? А какое? Месси привезти? Наш состав конкурентен, чтобы бороться за чемпионство. Мы два года назад боролись, почему сейчас не можем этого делать?

Спросите руководителей, тренеров, в чем дело. Мы стараемся, делаем свою работу. Может, что-то неправильно делаем, раз пропускаем такие простые голы. Что нам надо сделать, как исправить, как это тренировать? Я не знаю. Может, выводы и делаются. Просто не у всех", — сказал Тюкавин.