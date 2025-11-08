Тюкавин об 1:2 от «Акрона»: «Динамо» сыграло ужасно, 1-й тайм полностью провалило. Не понимаю, в чем причина нестабильности. Нужно усиление? А какое? Месси привезти?"

«Сыграли ужасно. Первый тайм полностью провалили. Очень пассивно в атаке. Потом ошиблись, и “Акрон” забил. Не знаю, худшая ли это игра сезона. Я не понимаю, в чем причина нестабильности. Выиграть в Питере и проиграть дома, при своих болельщиках, “Акрону”. При всем уважении. Но так играть, как сегодня, нельзя.
Наш состав может прибавлять. Нужно усиление? А какое? Месси привезти? Наш состав конкурентен, чтобы бороться за чемпионство. Мы два года назад боролись, почему сейчас не можем этого делать?
Спросите руководителей, тренеров, в чем дело. Мы стараемся, делаем свою работу. Может, что-то неправильно делаем, раз пропускаем такие простые голы. Что нам надо сделать, как исправить, как это тренировать? Я не знаю. Может, выводы и делаются. Просто не у всех", — сказал Тюкавин.